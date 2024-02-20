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Корсун Георгий Иосифович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

16.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877

Отец: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать: Корсун Евдокия Андреевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 5 /, м/к-1877г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ивченко Олимпиада Георгиевна

Мать ребёнка: Корсун Анна Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.Слобода Макагонова
Рождение ребёнка
24.11.1916

Сын: Корсун Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Корсун Анна Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
06.08.1918

Сын: Корсун Мамот Георгиевич

Мать ребёнка: Корсун Анна Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 18 /, м/к-1918г... / зап.№ 36 /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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