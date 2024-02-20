Корсун Георгий Иосифович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения16.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877
Отец: Корсун Иосиф Алексеевич
Мать: Корсун Евдокия Андреевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 5 /, м/к-1877г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ивченко Олимпиада Георгиевна
Мать ребёнка: Корсун Анна Михайловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.Слобода Макагонова
Рождение ребёнка
24.11.1916
Сын: Корсун Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Корсун Анна Михайловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
06.08.1918
Мать ребёнка: Корсун Анна Михайловна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 18 /, м/к-1918г... / зап.№ 36 /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно