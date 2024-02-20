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Корсун Григорий Георгиевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

24.11.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.01.1916
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда Харьковской губ Россия
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-10,лист № 101, / зап.№ 3 /,м/к-1916г. | Восприемники: Кондрат Понкратович Воликов и Олимпиада Андреевна Шемплия
Рождение
24.11.1916

Отец: Корсун Георгий Иосифович

Мать: Корсун Анна Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Смерть
Неизвестно
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