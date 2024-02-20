Корсун Григорий Георгиевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения24.11.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.01.1916
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда Харьковской губ Россия
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-10,лист № 101, / зап.№ 3 /,м/к-1916г. | Восприемники: Кондрат Понкратович Воликов и Олимпиада Андреевна Шемплия
Рождение
24.11.1916
Отец: Корсун Георгий Иосифович
Мать: Корсун Анна Михайловна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Смерть
Неизвестно