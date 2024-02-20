Ивченко (Корсун) Олимпиада Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Корсун) Олимпиада Георгиевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.Слобода Макагонова

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

08.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Корсун Георгий Иосифович

Мать: Корсун Анна Михайловна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.Слобода Макагонова
Бракосочетание
31.01.1918

Муж: Ивченко Никифор Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
27.11.1918

Дочь: Таисья Никифоровна

Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
08.03.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: При родах
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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