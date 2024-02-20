Дьяченко (Корсун) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Корсун) Агафья Григорьевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1923

Сын: Корсун Григорий Семенович

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1923

Муж: Корсун Семен Демьянович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1930

Сын: Корсун Иван Семенович

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
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