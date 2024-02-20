Корсун Семен Демьянович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корсун Григорий Семенович
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1923
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно