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Корсун Семен Демьянович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1923

Сын: Корсун Григорий Семенович

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
До 1923

Жена: Дьяченко Агафья Григорьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1930

Сын: Корсун Иван Семенович

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
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