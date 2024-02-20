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Корсун Анна / Гана / Михайловна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дьяченко Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1900

Муж: Корсун Григорий Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1912

Сын: Корсун Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 10 /, м/к-1914г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
24.01.1916

Сын: Корсун Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 102 /, м/к-1916г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.11.1920

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 122 /, м/к-1920г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Корсун Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Около 1961
УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
УССР Харьковская обл.Изюмский р-н слобода Кривая Лука
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