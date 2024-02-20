Корсун Василий Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1922
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1941
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1949
Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна
УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1958
Сын: Корсун Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна
Украина Донецкая обл.,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Смерть
1987
УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
УССР Харьковская обл.Изюмский р-н слобода Кривая Лука