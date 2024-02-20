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Корсун Василий Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Около 1921 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1941

Жена: Корсун Наталья Николаевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Корсун Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна

УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1958

Сын: Корсун Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна

Украина Донецкая обл.,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Смерть
1987
УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
УССР Харьковская обл.Изюмский р-н слобода Кривая Лука
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