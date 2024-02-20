Корсун (Корсун) Наталья Николаевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Бракосочетание
До 1941
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1949
Отец ребёнка: Корсун Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Василий Григорьевич
УССР Харьковская обл.,Изюмский рн слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1958
Сын: Корсун Николай Васильевич
Отец ребёнка: Корсун Василий Григорьевич
Украина Донецкая обл.,Краснолиманский р-н с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно