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Корсун Григорий Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

24.01.1916

Дата смерти

12.05.1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1916

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 102 /, м/к-1916г.. / зап.№ 3 /
Смерть
12.05.1916
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте от чахотки | ГАДО ф - 426-1-10 / стр.№ 128 / , м/к 1916г./ зап.№ 11 /
Похороны
13.05.1916
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1916г./ зап.№ 128 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 11 / лист ... Показать все
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