Авдотья Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Илья Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лукерья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно