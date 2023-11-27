Авдотья Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Илья Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лукерья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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