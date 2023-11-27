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Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Василий Игнатьевич

Мать: Устиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Илья Николаевич

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лукерья Николаевна

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна

Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1809
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