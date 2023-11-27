Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Василий Игнатьевич
Мать: Устиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Илья Николаевич
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лукерья Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Евстигнеевна
Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1809