Тихон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Николай Васильевич
Мать: Авдотья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Степан Тихонович
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Самсон Тихонович
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семён Тихонович
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кирилл Тихонович
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Тихонович
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Конон Тихонович
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Васса Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно