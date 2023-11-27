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Тихон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Николай Васильевич

Мать: Авдотья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Степан Тихонович

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Самсон Тихонович

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семён Тихонович

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кирилл Тихонович

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Тихонович

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Конон Тихонович

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Васса Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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