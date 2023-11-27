Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Николай Васильевич

Мать: Авдотья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яков Ильич

Мать ребёнка: Майя Алексеевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Алексей Ильич

Мать ребёнка: Майя Алексеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сергей Ильич

Мать ребёнка: Майя Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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