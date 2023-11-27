Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Николай Васильевич
Мать: Авдотья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яков Ильич
Мать ребёнка: Майя Алексеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алексей Ильич
Мать ребёнка: Майя Алексеевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сергей Ильич
Мать ребёнка: Майя Алексеевна
Смерть
Неизвестно