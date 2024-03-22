Филатов Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения04.11.1929
Дата смерти04.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929
Бракосочетание
1948
Жена: Филатова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1953
Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.02.1955
Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1956
Дочь: Серкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1959
Сын: Филатов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна
Смерть
04.11.1973