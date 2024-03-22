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Филатов Иван Никитович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.11.1929

Дата смерти

04.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929

Отец: Филатов Никита Семёнович

Мать: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1948

Жена: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Филатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.09.1953

Сын: Филатов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1955

Сын: Филатов Иван Иванович

Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.11.1956

Дочь: Серкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.10.1959

Сын: Филатов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.11.1973
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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