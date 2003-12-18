Филатов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Иван Иванович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.02.1955

Дата смерти

18.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955

Отец: Филатов Иван Никитович

Мать: Филатова Анна Петровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.12.2003
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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