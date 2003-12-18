Филатов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1955
Дата смерти18.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1955
Отец: Филатов Иван Никитович
Мать: Филатова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1977
Рождение ребёнка
13.10.1979
Рождение ребёнка
24.12.1980
Рождение ребёнка
08.03.1986
Рождение ребёнка
05.11.1988
Рождение ребёнка
14.01.1993
Смерть
18.12.2003