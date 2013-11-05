Филатова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Анна Васильевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1955

Дата смерти

05.11.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
05.11.2013
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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