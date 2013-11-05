Филатова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1955
Дата смерти05.11.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1977
Рождение ребёнка
13.10.1979
Рождение ребёнка
24.12.1980
Рождение ребёнка
08.03.1986
Рождение ребёнка
05.11.1988
Рождение ребёнка
14.01.1993
Смерть
05.11.2013