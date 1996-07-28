Филатова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1924
Дата смерти28.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924
Отец: Афонин Пётр Фролович
Мать: Афонина Татьяна Павловна
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
01.01.1949
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
05.09.1953
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
23.02.1955
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
14.11.1956
Дочь: Серкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
06.10.1959
Сын: Филатов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Смерть
28.07.1996
Сосновка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область