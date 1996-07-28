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Филатова Анна Петровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.02.1924

Дата смерти

28.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924

Отец: Афонин Пётр Фролович

Мать: Афонина Татьяна Павловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1948

Муж: Филатов Иван Никитович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Филатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.09.1953

Сын: Филатов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1955

Сын: Филатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.11.1956

Дочь: Серкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.10.1959

Сын: Филатов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.07.1996
Сосновка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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