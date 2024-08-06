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Филатов Никита Семёнович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.05.1908

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908

Отец: Филатов Семён Гаврилович

Мать: Филатова Ульяна Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Крещение
25.05.1908
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
02.06.1928

Жена: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.11.1929

Сын: Филатов Иван Никитович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.07.1935

Сын: Филатов Василий Никитович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Филатова Анна Никитовна

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Филатов Пётр Никитович

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.11.1942

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