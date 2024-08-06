Филатов Никита Семёнович
Место рождения
Дата рождения24.05.1908
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908
Отец: Филатов Семён Гаврилович
Мать: Филатова Ульяна Ивановна
Крещение
25.05.1908
Бракосочетание
02.06.1928
Рождение ребёнка
26.11.1929
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.1935
Сын: Филатов Василий Никитович
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Филатова Анна Никитовна
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Сергеевна
Смерть
?.11.1942