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Филатов Пётр Никитович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

?.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Филатов Никита Семёнович

Мать: Филатова Евдокия Сергеевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.08.1977

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