Филатов Пётр Никитович
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти?.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Анна Васильевна
Смерть
?.08.1977