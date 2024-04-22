Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1950

Отец: Петров Владимир Григорьевич

Мать: Петрова Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1970

Дочь: Коростелёва Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1973

Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1978

Сын: Коростелёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
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