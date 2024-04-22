Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.01.1950
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1950
Рождение ребёнка
06.11.1970
Дочь: Коростелёва Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
06.05.1973
Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
19.04.1978
Сын: Коростелёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Владимирович