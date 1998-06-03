Петрова (Ульянова) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1924
Дата смерти03.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1950
Дочь: Коростелёва Томара Владимировна
Отец ребёнка: Петров Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Владимир Григорьевич
Смерть
03.06.1998
Захороненна на Домодедовском кладбище участок №