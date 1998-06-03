Петрова (Ульянова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Ульянова) Надежда Григорьевна

Петрова (Ульянова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1924

Дата смерти

03.06.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1950

Дочь: Коростелёва Томара Владимировна

Отец ребёнка: Петров Владимир Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Владимир Григорьевич

Смерть
03.06.1998
Москва, город федерального значения Москва
Захороненна на Домодедовском кладбище участок №
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close