Петров Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1950

Дочь: Коростелёва Томара Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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