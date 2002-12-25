Коростелёв Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоростелёв Сергей Владимирович

Коростелёв Сергей Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.03.1948

Дата смерти

25.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1948

Отец: Коростелёв Владимир Сергеевич

Мать: Коростелёва (Комова) Галина Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1970

Дочь: Коростелёва Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1973

Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1978

Сын: Коростелёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.12.2002
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Востряковском кладбище участок №117

Мы используем куки для улучшения работы сайта.