Коростелёв Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.03.1948
Дата смерти25.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1948
Рождение ребёнка
06.11.1970
Дочь: Коростелёва Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна
Рождение ребёнка
06.05.1973
Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна
Рождение ребёнка
19.04.1978
Сын: Коростелёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Коростелёва (Петрова) Томара Владимировна
Смерть
25.12.2002
Захоронен на Востряковском кладбище участок №117