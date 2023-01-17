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Колпаков Николай Иванович

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Место рождения

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

09.12.1924

Дата смерти

21.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1924

Отец: Колпаков Иван Александрович

Мать: Колпакова Александра Платоновна

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.1949

Сын: Колпаков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Колпакова Клавдия Ивановна

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Награда
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Клавдия Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Николай Иванович был награждён Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Германией».
Военная служба
Неизвестно
Закончил Ярославское военное училище и стал офицером
Военная служба
Неизвестно
Во многих местах пришлось воевать, в том числе и на Курской дуге, где погибло много людей. Там он был ранен в руку, лечился в госпитале и снова вернулся на фронт. Победу встретил в Берлине и написал н... Показать все
Смерть
21.05.1987
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