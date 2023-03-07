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Колпаков Иван Александрович

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Место рождения

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

06.10.1895

Дата смерти

21.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1895

Отец: Колпаков Александр Герасимович

Мать: Колпакова Александра Яковлевна

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.12.1924

Сын: Колпаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Колпакова Александра Платоновна

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
Был участником трёх войн: Первой мировой войны 1914-1918 гг., Финской войны 1939-1940 гг., а также Гражданской. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Иван Александрович в боевых действиях... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Александра Платоновна

Смерть
21.10.1990
Ёмсна, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
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