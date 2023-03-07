Колпаков Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения06.10.1895
Дата смерти21.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1895
Рождение ребёнка
09.12.1924
Сын: Колпаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Колпакова Александра Платоновна
Военная служба
Неизвестно
Был участником трёх войн: Первой мировой войны 1914-1918 гг., Финской войны 1939-1940 гг., а также Гражданской. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Иван Александрович в боевых действиях... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1990
Ёмсна, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область