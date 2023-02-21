Колпакова (Моховикова) Александра Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Моховикова) Александра Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1896

Дата смерти

20.05.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1924

Сын: Колпаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Колпаков Иван Александрович

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Иван Александрович

Смерть
20.05.1972
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