Колпакова (Моховикова) Александра Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1896
Дата смерти20.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1924
Сын: Колпаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Колпаков Иван Александрович
Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1972