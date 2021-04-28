Колпакова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1949
Сын: Колпаков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Колпаков Николай Иванович
Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно