Колпакова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1949

Сын: Колпаков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Колпаков Николай Иванович

Тенихино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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