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Семен Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1773 ст.

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1773 ст.

Отец: Косяков Федор Гурьевич

Мать: Косякова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Афиногеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
1840
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