Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1773 ст.
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1773 ст.
Отец: Косяков Федор Гурьевич
Мать: Косякова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Афиногеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
1840