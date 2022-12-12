Папина (Костицына) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папина (Костицына) Надежда Семеновна

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Костицын Семен Еремеевич

Мать: Костицына Степанида Афиногеновна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Папина Аполлинария Васильевна

Отец ребёнка: Папин Василий Григорьевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Папина Агния Васильевна

Отец ребёнка: Папин Василий Григорьевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Папин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Папин Василий Григорьевич

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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