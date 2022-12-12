Папина (Костицына) Надежда Семеновна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Папина Аполлинария Васильевна
Отец ребёнка: Папин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Папина Агния Васильевна
Отец ребёнка: Папин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Папин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Папин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно