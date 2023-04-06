Папин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын пономаря Преображенской Хмельницкой церкви Вельского уезда.
Образование
?.06.1836 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
10.11.1836 ст.
Посвящен во священника к Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Папина Аполлинария Васильевна
Мать ребёнка: Папина Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Папина Агния Васильевна
Мать ребёнка: Папина Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Папин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Папина Надежда Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Папина Надежда Семеновна
Смерть
Неизвестно