Папин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапин Василий Григорьевич

Папин Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Папинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Папинская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Сын пономаря Преображенской Хмельницкой церкви Вельского уезда.
Образование
?.06.1836 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
10.11.1836 ст.
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника к Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Папина Аполлинария Васильевна

Мать ребёнка: Папина Надежда Семеновна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Папина Агния Васильевна

Мать ребёнка: Папина Надежда Семеновна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Папин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Папина Надежда Семеновна

Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папина Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close