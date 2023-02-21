Косяков Федор Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосяков Федор Гурьевич

Косяков Федор Гурьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Косяков Гурий Иванович

Мать: Косякова Фотинья Наумовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ильинский Лука Федорович

Мать ребёнка: Косякова Анна Никитична

Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1773 ст.

Сын: Семен Федорович

Мать ребёнка: Косякова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косякова Анна Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Иоанно-Предтеченской Косяковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close