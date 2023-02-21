Косяков Федор Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Косяков Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Косякова Анна Никитична
Дуравино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1773 ст.
Сын: Семен Федорович
Мать ребёнка: Косякова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косякова Анна Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Иоанно-Предтеченской Косяковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно