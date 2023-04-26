Деревянко (Баландина) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко (Баландина) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1919

Дата смерти

01.05.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1919

Отец: Баландин Даниил Степанович

Мать: Баландина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Василий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянко Василий Никитович

Рождение ребёнка
17.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Василий Никитович

Смерть
01.05.1979

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