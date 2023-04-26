Деревянко (Баландина) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1919
Дата смерти01.05.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1919
Отец: Баландин Даниил Степанович
Мать: Баландина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Василий Никитович
Смерть
01.05.1979