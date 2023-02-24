Баландин Даниил Степанович
Место рождения446221, Самарская область, Безенчукский район, село Александровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баландин Степан
Мать: не указана
446221, Самарская область, Безенчукский район, село Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1919
Дочь: Деревянко Анна Даниловна
Мать ребёнка: Баландина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баландина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баландина Анастасия
Смерть
Неизвестно