Баландин Даниил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландин Даниил Степанович

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Место рождения

446221, Самарская область, Безенчукский район, село Александровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баландин Степан

Мать: не указана

446221, Самарская область, Безенчукский район, село Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1919

Дочь: Деревянко Анна Даниловна

Мать ребёнка: Баландина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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