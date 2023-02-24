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Деревянко Василий Никитович

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Место рождения

Украина, Винницкая область, Шаршгородский район, старая Мурафа ( Заречное (Жданово)

Дата рождения

02.01.1916

Дата смерти

20.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1916

Отец: Деревянко Никита

Мать: не указана

Украина, Винницкая область, Шаршгородский район, старая Мурафа ( Заречное (Жданово)
Военная служба
?.08.1937
Забайкальский ВО
Рядовой
Военная служба
?.07.1942
Киевское СамАрт училище
Рождение ребёнка
17.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Анна Даниловна

Самара, Россия
Военная служба
1942
112 сп 12 сд,УТ 1 БелФ
Получение воинского звания/чина
?.04.1944
Киевское СамАрт училище
Командир машины 326 самохода
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Деревянко Василий Никитович Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной до... Показать все
Военная награда
28.05.1945
Медаль «За отвагу» | Наградной документ Дата рождения: __.__.1916 Воинское звание: лейтенант Кто наградил: 1 Белорусский фронт Наименование награды: Медаль «За отвагу» Картотека: Картотека награжде... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Деревянко Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревянко Анна Даниловна

Смерть
20.04.1984
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