Баландина Анастасия
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Деревянко (Баландина) Анна Даниловна15.02.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баландин Даниил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баландин Даниил Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1919
Дочь: Деревянко (Баландина) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Баландин Даниил Степанович
Смерть
Неизвестно