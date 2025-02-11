Баландина Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Баландина Анастасия

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Деревянко (Баландина) Анна Даниловна15.02.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Даниил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Даниил Степанович

Рождение ребёнка
15.02.1919

Дочь: Деревянко (Баландина) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Баландин Даниил Степанович

Смерть
Неизвестно

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