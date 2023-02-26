Бахова-Мороэова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кекушева Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Бракосочетание
14.06.1831
Муж: Бахов Иван Лукьянов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1832
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Савицкая Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Власова Мария Васильева
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
15.01.1838
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев
Смерть
Неизвестно