Бахова-Мороэова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахова-Мороэова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Морозов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кекушева Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Морозов Захарий Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Бракосочетание
14.06.1831

Муж: Бахов Иван Лукьянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.07.1832

Сын: Морозов Макарий Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Савицкая Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Власова Мария Васильева

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1838

Сын: Морозов Пётр Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Морозов Николай Васильев

Отец ребёнка: Морозов Василий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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