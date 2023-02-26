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Кекушева Ульяния Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Морозов Василий Афанасиев

Мать: Бахова-Мороэова Анна Иванова

Бракосочетание
17.01.1844

Муж: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.03.1845

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1846

Сын: Кекушев Конон Тимофеев

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1847

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.07.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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