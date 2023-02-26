Кекушева Ульяния Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти01.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
17.01.1844
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.03.1845
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Рождение ребёнка
25.02.1846
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Рождение ребёнка
06.06.1847
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Кекушев Тимофей (Тимофеев)
Смерть
01.07.1848
Причина смерти: от холеры