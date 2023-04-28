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Власова Мария Васильева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Морозов Василий Афанасиев

Мать: Бахова-Мороэова Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1857

Муж: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.08.1858

Сын: Власов Матвей Парфенов

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1861

Дочь: Голосова Татьяна Парфенова

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1871

Дочь: Ксения Парфенова

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1873

Дочь: Анастасия Парфенова

Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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