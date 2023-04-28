Власова Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
28.10.1857
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.08.1858
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
07.01.1861
Дочь: Голосова Татьяна Парфенова
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
04.01.1871
Дочь: Ксения Парфенова
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Рождение ребёнка
11.04.1873
Дочь: Анастасия Парфенова
Отец ребёнка: Власов Парфений Васильев
Смерть
Неизвестно