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Морозов Матвей Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

04.07.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Морозов Василий Афанасиев

Мать: Бахова-Мороэова Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Морозова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Морозов Николай Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1861

Сын: Морозов Ефимий Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1864

Сын: Морозов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Залесская Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Морозов Филипп Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Морозов Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова

Смерть
04.07.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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