Морозов Матвей Васильев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти04.07.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
01.11.1853
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859
Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
20.01.1861
Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
04.12.1864
Сын: Морозов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Залесская Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
До 1869
Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Морозова Параскева Михайлова
Смерть
04.07.1893