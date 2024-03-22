Морозова (Пенкина) Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пенкин Михаил большой
Бракосочетание
01.11.1853
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859
Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
20.01.1861
Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
04.12.1864
Сын: Морозов Иван Матвеев
Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Залесская Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
До 1869
Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев
Смерть
Неизвестно