Морозова (Пенкина) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Пенкина) Параскева Михайлова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пенкин Михаил большой

Мать: Пенкина Анастасия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Морозов Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Морозов Николай Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1861

Сын: Морозов Ефимий Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1864

Сын: Морозов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Залесская Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Морозов Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Морозов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей Васильев

Смерть
Неизвестно
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