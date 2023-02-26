Пенкина Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти12.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1819
Сын: Пенкин Николай ст
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
05.02.1821
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
01.08.1822
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
10.05.1824
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Морозова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
29.04.1831
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
09.02.1833
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
25.07.1834
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
17.06.1836
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
02.08.1839
Дочь: Бородина ? Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
01.09.1842
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой
Смерть
12.10.1882