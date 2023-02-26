Пенкина Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

12.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1819

Сын: Пенкин Николай ст

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1821

Сын: Пенкин Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1822

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1824

Сын: Пенкин Николай Михайлов

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Морозова Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1831

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1833

Сын: Пенкин Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1834

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1836

Сын: Пенкин Леонтий Михайлов

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1839

Дочь: Бородина ? Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1842

Сын: Пенкин Симеон Михайлов

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Пенкин Михаил большой

Смерть
12.10.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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