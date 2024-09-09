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Вижуткин Иван Севастьянович

Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1725 ст.

Дата смерти

Около 1766 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.

Отец: Вижуткин Севастьян Ерофеевич

Мать: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Вижуткин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Вижуткин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Вижуткин Фома Иванович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Вижуткина Домна Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Около 1766 ст.
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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