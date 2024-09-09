Вижуткин Иван Севастьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725 ст.
Дата смертиОколо 1766 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725 ст.
Отец: Вижуткин Севастьян Ерофеевич
Мать: Мелания Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Вижуткин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Вижуткина Домна Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Смерть
Около 1766 ст.