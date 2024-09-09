Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Вижуткин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Вижуткина Домна Ивановна
Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович
Смерть
Неизвестно