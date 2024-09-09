Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вижуткин Иван Севастьянович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Вижуткин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Вижуткин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Вижуткин Фома Иванович

Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Вижуткина Домна Ивановна

Отец ребёнка: Вижуткин Иван Севастьянович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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