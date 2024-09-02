Вижуткина Домна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.
Отец: Вижуткин Иван Севастьянович
Мать: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яким Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Наталья Якимовна
Отец ребёнка: Яким Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дарья Якимовна
Отец ребёнка: Яким Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Дочь: Василиса Якимовна
Отец ребёнка: Яким Ефимович
Смерть
Неизвестно