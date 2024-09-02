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Вижуткина Домна Ивановна

Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: Вижуткин Иван Севастьянович

Мать: Агафья Васильевна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яким Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Дочь: Наталья Якимовна

Отец ребёнка: Яким Ефимович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дарья Якимовна

Отец ребёнка: Яким Ефимович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Дочь: Василиса Якимовна

Отец ребёнка: Яким Ефимович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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