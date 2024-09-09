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Вижуткин Пётр Иванович

Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1751 ст.

Дата смерти

Около 1814

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.

Отец: Вижуткин Иван Севастьянович

Мать: Агафья Васильевна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Герасимовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Вижуткина Марфа Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Вижуткина Анисья Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Вижуткин Василий Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Вижуткин Аверкий Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Вижуткина Фекла Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Около 1814
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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