Вижуткин Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751 ст.
Дата смертиОколо 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.
Отец: Вижуткин Иван Севастьянович
Мать: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Герасимовна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Вижуткина Марфа Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Вижуткина Анисья Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Вижуткин Василий Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Вижуткин Аверкий Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Вижуткина Фекла Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Смерть
Около 1814