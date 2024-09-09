Ульяна Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Вижуткина Марфа Петровна
Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Вижуткина Анисья Петровна
Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Вижуткин Василий Петрович
Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Вижуткин Аверкий Петрович
Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Вижуткина Фекла Петровна
Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно