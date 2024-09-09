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Ульяна Герасимовна

Место рождения

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вижуткин Пётр Иванович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Вижуткина Марфа Петровна

Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Вижуткина Анисья Петровна

Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Вижуткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Вижуткин Аверкий Петрович

Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Вижуткина Фекла Петровна

Отец ребёнка: Вижуткин Пётр Иванович

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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