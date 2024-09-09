Вижуткин Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.
Отец: Вижуткин Пётр Иванович
Мать: Ульяна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семёновна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Вижуткин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Семёновна
Смерть
Неизвестно