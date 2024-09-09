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Вижуткин Василий Петрович

Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: Вижуткин Пётр Иванович

Мать: Ульяна Герасимовна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семёновна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Вижуткин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Семёновна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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