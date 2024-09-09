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Вижуткин Михаил Васильевич

Место рождения

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

04.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Вижуткин Василий Петрович

Мать: Евдокия Семёновна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
12.02.1823 ст.

Жена: Анна Семёновна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1837 ст.

Сын: Вижуткин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
04.04.1865 ст.
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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