Вижуткин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смерти04.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Вижуткин Василий Петрович
Мать: Евдокия Семёновна
Бракосочетание
12.02.1823 ст.
Жена: Анна Семёновна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1837 ст.
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Смерть
04.04.1865 ст.