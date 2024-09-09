Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Вижуткин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Вижуткин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно