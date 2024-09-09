Вижуткин Севастьян Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВижуткин Севастьян Ерофеевич

Вижуткин Севастьян Ерофеевич

Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1697 ст.

Дата смерти

Около 1769 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.

Отец: Вижуткин Ерофей Филиппович

Мать: не указана

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Сидоровна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Вижуткин Иван Севастьянович

Мать ребёнка: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Сын: Вижуткин Давыд Севастьянович

Мать ребёнка: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Около 1769 ст.
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.