Вижуткин Севастьян Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697 ст.
Дата смертиОколо 1769 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.
Отец: Вижуткин Ерофей Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Сидоровна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Вижуткин Иван Севастьянович
Мать ребёнка: Мелания Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Сын: Вижуткин Давыд Севастьянович
Мать ребёнка: Мелания Сидоровна
Смерть
Около 1769 ст.